Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 205 720 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів, 1 літак та 1 танк. Втрати ворога за 25 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7435 (+3) од,
- артилерійських систем — 3384 (+25) од,
- РСЗВ — 570 (+0) од,
- засоби ППО — 328 (+1) од,
- літаків — 310 (+1) од,
- гелікоптерів — 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2910 (+3),
- крилаті ракети — 1015 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка — 446 (+2).
Джерело: Мінфін
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