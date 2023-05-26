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Злам гаманця Trezor, Binance видає кредити під заставу NFT: що нового на ринку криптовалют
Знайдено спосіб зламати гаманець Trezor, якщо отримати до нього фізичний доступ
Компанія з кібербезпеки Unciphered знайшла спосіб вилучення seed-фрази з апаратного криптогаманця Trezor.
Перша людина, що попалася, навряд чи зможе це повторити, але сама можливість злому, схоже, реальна.
Багато давніх експертів з криптобезпеки рекомендували апаратні гаманці як безпечніше місце для зберігання активів, ніж зберігання їх на біржах — особливо після торішнього краху криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда — але останні викриття показують, що пристрої також не є надійними.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про плани йти на вибори президента США і пообіцяв захищати біткоїн
Рон ДеСантіс, нинішній губернатор Флориди, офіційно оголосив про участь у виборах президента США у 2024 році і, зокрема, пообіцяв захистити біткоїн.
«Як президент, ми захищатимемо можливість робити такі речі, як біткоїн», — сказав ДеСантіс.
Він додав, що з цим пов'язані ризики, але люди, зацікавлені у криптовалюті, можуть ухвалювати рішення.
Губернатор Флориди також натякнув на юрисдикційну битву, яку Комісія з цінних паперів та бірж веде проти криптовалют.
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Binance почала видавати кредити під заставу NFT
NFT-маркетплейс криптобіржі Binance інтегрував функцію запозичення криптовалют під заставу незмінних токенів.
Зараз як забезпечення доступні цифрові активи з колекцій Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Azuki та Doodles.
Поки що під заставу NFT можна отримати тільки Ethereum. У майбутньому Binance розширить список доступних колекцій та криптовалют.
Поточна відсоткова ставка кредитування становить 3,36% річних. Співвідношення позикових коштів до вартості токенів коливається в діапазоні від 40 до 60%. Плата за газ в Ethereum не стягуватиметься.
Глава OpenAI Сем Альтман зібрав $115 млн на запуск криптовалюти Worldcoin
Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, зібрав $115 млн на запуск криптографічного стартапу Worldcoin.
Серед учасників криптопроекту Альтмана, метою якого є переконати мільярди людей сканувати свої зіниці, щоб довести, що вони не роботи: a16z crypto, венчурний підрозділ Coinbase, Khosla Ventures і Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптобіржі FTX.
Зараз у бета-версії Worldcoin будується на основі децентралізованого World ID та токена Worldcoin. За даними компанії, у проекті вже взяли участь близько 2 млн осіб.
Капітал допоможе прискорити дослідження, розробки та розвиток проекту Worldcoin та програми World App, першого крипто-гаманця для екосистеми Worldcoin.
Coinbase опублікувала «дорожню карту» свого блокчейна Base
У блозі Base на Mirror опубліковано «дорожню карту» проекту під назвою «Path to mainnet». У ньому викладено критерії, які потрібно досягти перед запуском основного клієнта.
Загалом таких умов п'ять:
- хардфорк Regolith у тестнеті Base;
- перевірка інфраструктури командою OP Labs, оскільки блокчейн спирається на стек OP, що також використовує Optimism;
- успішний апгрейд клієнта до версії Bedrock, що дозволить оптимізувати мережу та знизити комісії. Оновлення заплановане на 6 червня;
- успішне завершення зовнішнього та внутрішнього аудиту без критичних проблем;
- продемонстровано стабільність роботи тестнета з подальшою підготовкою до релізу основної мережі.
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