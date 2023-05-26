Злам гаманця Trezor, Binance видає кредити під заставу NFT: що нового на ринку криптовалют

Знайдено спосіб зламати гаманець Trezor, якщо отримати до нього фізичний доступ

Компанія з кібербезпеки Unciphered знайшла спосіб вилучення seed-фрази з апаратного криптогаманця Trezor.

Перша людина, що попалася, навряд чи зможе це повторити, але сама можливість злому, схоже, реальна.

Багато давніх експертів з криптобезпеки рекомендували апаратні гаманці як безпечніше місце для зберігання активів, ніж зберігання їх на біржах — особливо після торішнього краху криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда — але останні викриття показують, що пристрої також не є надійними.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про плани йти на вибори президента США і пообіцяв захищати біткоїн

Рон ДеСантіс, нинішній губернатор Флориди, офіційно оголосив про участь у виборах президента США у 2024 році і, зокрема, пообіцяв захистити біткоїн.

«Як президент, ми захищатимемо можливість робити такі речі, як біткоїн», — сказав ДеСантіс.

Він додав, що з цим пов'язані ризики, але люди, зацікавлені у криптовалюті, можуть ухвалювати рішення.

Губернатор Флориди також натякнув на юрисдикційну битву, яку Комісія з цінних паперів та бірж веде проти криптовалют.

Binance почала видавати кредити під заставу NFT

NFT-маркетплейс криптобіржі Binance інтегрував функцію запозичення криптовалют під заставу незмінних токенів.

Зараз як забезпечення доступні цифрові активи з колекцій Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Azuki та Doodles.

Поки що під заставу NFT можна отримати тільки Ethereum. У майбутньому Binance розширить список доступних колекцій та криптовалют.

Поточна відсоткова ставка кредитування становить 3,36% річних. Співвідношення позикових коштів до вартості токенів коливається в діапазоні від 40 до 60%. Плата за газ в Ethereum не стягуватиметься.

Глава OpenAI Сем Альтман зібрав $115 млн на запуск криптовалюти Worldcoin

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, зібрав $115 млн на запуск криптографічного стартапу Worldcoin.

Серед учасників криптопроекту Альтмана, метою якого є переконати мільярди людей сканувати свої зіниці, щоб довести, що вони не роботи: a16z crypto, венчурний підрозділ Coinbase, Khosla Ventures і Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптобіржі FTX.

Зараз у бета-версії Worldcoin будується на основі децентралізованого World ID та токена Worldcoin. За даними компанії, у проекті вже взяли участь близько 2 млн осіб.

Капітал допоможе прискорити дослідження, розробки та розвиток проекту Worldcoin та програми World App, першого крипто-гаманця для екосистеми Worldcoin.

Coinbase опублікувала «дорожню карту» свого блокчейна Base

У блозі Base на Mirror опубліковано «дорожню карту» проекту під назвою «Path to mainnet». У ньому викладено критерії, які потрібно досягти перед запуском основного клієнта.

Загалом таких умов п'ять: