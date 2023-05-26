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26 травня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: у ФРС немає єдності щодо майбутньої монетарної політики

Опубліковані протоколи засідання ФРС США показали, що у керівництві регулятора немає єдиної позиції щодо подальшого посилення монетарної політики. Існують серйозні побоювання, що висока облікова ставка та скорочення балансу можуть призвести до рецесії економіки. По суті, ФРС робить вибір «меншого їх двох зол» — рецесії чи високої інфляції. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.


Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано опір на 1,0833. Підтримка поки що не виявилася і долар може зміцнитися до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0762.


Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на позначці 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 долар зможе піднятися до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабитись до 0,8869.


Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6667, а явного рівня підтримки, як і раніше, немає. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом до цього може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6572.


Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 137,54. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно закріпитися над рівнем 138,76.


Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD сформувався опір 1,2485. При закріпленні нижче за рівень 1,2392 фунт може послабити до позначки 1,2255.


Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD був утворений рівень опору — 0,6291, а стійкої підтримки поки що немає. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6012.


Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.

Джерело: Мінфін
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