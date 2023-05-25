Курс валют на вечір 25 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 25 травня Закриття 25 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,24/39,63 39,17/39,56 7/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,60 грн. Євро купують за 40,27 грн, а продають за 40,84 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,60, євро — 40,63−40,85 грн.

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