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25 травня 2023, 16:07 Читать на русском

Що буде з курсом Litecoin перед халвінгом у серпні

Черговий халвінг криптовалюти Litecoin, після якого винагороду майнерів за видобутий блок буде знижено з 12,5 LTC до 6,25 LTC, відбудеться вже 3 серпня. Напередодні цієї події курс цифрових активів традиційно починає зростати — наприклад, таке постійно відбувається з біткоїном. Що ж чекати перед халвінгом від вартості LTC і що ринок спостерігатиме далі?

Очікувана подія

Халвінг — це зменшення вдвічі швидкості генерування нових одиниць криптовалюти. З його допомогою відбувається регулювання темпів створення нових монет. Після того як відбувається ця подія, зменшується нагорода майнерів за видобутий блок криптовалюти. Халвінг LTC відбувається кожні 840 тисяч блоків, за всю історію існування цієї криптовалюти він був уже двічі — у 2015 і 2019 роках. Першого разу нагорода за видобуток блоку скоротилася з 50 LTC до 25 LTC, а вдруге — до 12,5 LTC.

І щоразу незадовго до чергового халвінгу вартість Litecoin йшла в різке зростання, а потім спостерігалося її досить істотне падіння. Перед халвінгом 2015 року ринкова вартість LTC підскочила більш ніж у 5 разів, а у 2019 році — більш ніж у 4 рази. Після цього пішло різке зниження курсу — у 2019 році, досягнувши позначки 143 долари, Litecoin згодом скотився до 40 доларів.

Зараз же Litecoin утримує за собою позначку 90 доларів, від початку нинішнього року зростання ціни вже перевищило 60%, і поки що це ще не межа. Зараз він трохи відійшов від локального максимуму в 104 долари, досягнутого ним у квітні поточного року, але готується до нового стрибка. Ринкова капіталізація LTC зараз досягла позначки 6,4 млрд доларів, за цим показником криптовалюта посідає 12 місце серед усіх цифрових активів у світі.

Зростання на очікуваннях

Цілком імовірно, що і в нинішньому році напередодні халвінгу Litecoin зможе показати непогане зростання ціни, незважаючи на те, що загальна ситуація на крипторинку загалом зберігається досить напружена. Не виключено, що в найближчій перспективі ціна LTC може подолати позначку 100 доларів, а потім і зовсім піти до рівня 150 доларів. Щоправда, після того, як халвінг відбудеться, ймовірне зниження курсу — аж до 100 доларів і нижче. Вже наприкінці серпня-вересня можливо ринкова вартість LTC повернеться до позначок 80−90 доларів. Таким чином підйом буде вельми обмеженим у часі, однак при цьому він може принести прибуток тим інвесторам, які зможуть скористатися ситуацією.

Як використовувати халвінг?

Щоб отримати прибуток на халвінгу, можна, наприклад, заздалегідь інвестувати в цей актив, а потім продати його за вищою ціною в Libertex. Також можна провести зворотну операцію — продати його, коли цей актив зросте, а потім купити після того, як він знизиться.


Джерело: Мінфін
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