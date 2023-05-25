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25 травня 2023, 16:20 Читать на русском

Економіка Німеччини увійшла в рецесію

Економіка Німеччини скорочується два квартали поспіль, що дозволяє говорити про технічну рецесію найбільшої економіки Євросоюзу. Про це пише Spiegel з посиланням на нові дані Федерального статистичного відомства, передає Європейська правда.

Економіка Німеччини скорочується два квартали поспіль, що дозволяє говорити про технічну рецесію найбільшої економіки Євросоюзу.

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Скорочення ВВП

Зазначається, що валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротився з січня до березня на 0,3% порівняно з попереднім кварталом і, таким чином, економіка скорочувалась другий квартал поспіль.

Якщо два квартали поспіль є негативними, то говорять про технічну рецесію.

«Часто використовуваний критерій технічної рецесії був виконаний. Масштабне підвищення цін на енергоносії далося взнаки в зимові місяці», — прокоментував головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

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Економічне зростання сповільнилося через скорочення приватного споживання. У першому кварталі воно впало на 1,2%. Однією з причин цього, ймовірно, є втрата споживачами купівельної спроможності внаслідок високої інфляції.

Державне споживання також скоротилось на 4,9%. З іншого боку, позитивний імпульс надали інвестиції, які зросли на 3,9%. Зовнішня торгівля також підтримала економіку.

При цьому значного підйому поки не прогнозують. Бундесбанк очікує принаймні незначного зростання навесні.

«У другому кварталі 2023 року економічне виробництво має знову дещо збільшитися», — йдеться в поточному щомісячному звіті. Усунення вузьких місць у постачанні, великий портфель замовлень та нижчі ціни на енергоносії мають забезпечити відновлення промисловості.

Федеральний уряд очікує зростання ВВП на 0,4% цього року. У 2024 році має відбутися сильніше зростання на 1,6%. Для порівняння: минулого року зростання становило 1,8%.

Джерело: Мінфін
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