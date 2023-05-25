В іспанській столиці Мадриді у тестовому режимі розпочинають роботу мобільні комплекси українського «Паспортного сервісу». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішні справ.
У Мадриді розпочав роботу «Паспортний сервіс»
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«Робота 5 мобільних програмно-технічних комплексів — спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП „Документ“ — дозволить нашим громадянам зручно та швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи», — йдеться у повідомленні.
Де розташований
Зазначається, що пересувні станції «Паспортного сервісу» розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.
Мобільні центри працюватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.
Обслуговування відвідувачів у Мадриді на період тестування систем здійснюється за «живою чергою». Запис до електронної черги буде впроваджено після успішного завершення тестування систем.
Які послуги надає
Наразі громадяни України можуть отримати у Мадриді такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Також згодом буде впроваджена послуга з обміну посвідчення водія.
Нагадаємо
На сьогодні підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага), Іспанії (Валенсія) та двох містах Німеччини (Кельн, Берлін).
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