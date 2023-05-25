У Мадриді розпочав роботу «Паспортний сервіс»

В іспанській столиці Мадриді у тестовому режимі розпочинають роботу мобільні комплекси українського «Паспортного сервісу». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішні справ.

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«Робота 5 мобільних програмно-технічних комплексів — спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП „Документ“ — дозволить нашим громадянам зручно та швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи», — йдеться у повідомленні.

Де розташований

Зазначається, що пересувні станції «Паспортного сервісу» розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.

Мобільні центри працюватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у Мадриді на період тестування систем здійснюється за «живою чергою». Запис до електронної черги буде впроваджено після успішного завершення тестування систем.

Які послуги надає

Наразі громадяни України можуть отримати у Мадриді такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Також згодом буде впроваджена послуга з обміну посвідчення водія.

Нагадаємо

На сьогодні підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага), Іспанії (Валенсія) та двох містах Німеччини (Кельн, Берлін).