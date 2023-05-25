Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 205 260 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів, 36 БПЛА та 3 танки. Втрати ворога за 24 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7432 (+8) од,
- артилерійських систем — 3359 (+20) од,
- РСЗВ — 570 (+0) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків — 309 (+0) од,
- гелікоптерів — 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2907 (+36),
- крилаті ракети — 1015 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6148 (+2) од,
- спеціальна техніка — 444 (+4).
Джерело: Мінфін
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