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25 травня 2023, 11:08 Читать на русском

Дивіденди найбільших компаній світу за І квартал 2023 року досягли рекорду

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у січні-березні 2023 року зріс на 12% рік до року, досягнувши рекордної для першого кварталу суми $326,7 млрд, йдеться в дослідженні Janus Henderson Investors.

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у січні-березні 2023 року зріс на 12% рік до року, досягнувши рекордної для першого кварталу суми $326,7 млрд, йдеться в дослідженні Janus Henderson Investors.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВиплати дивідендівЗростання переважно забезпечили виплати спеціальних дивідендів.
Фото: agroportal.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виплати дивідендів

Зростання переважно забезпечили виплати спеціальних дивідендів. Великі спеціальні дивіденди виплачували виробники транспортних засобів, зазначають аналітики.

При цьому базове зростання, яке не враховує спеціальні дивіденди, вплив обмінного курсу та інші технічні фактори, було значно повільніше і склало 3%.

  • Близько половини (48%) дивідендних виплат у першому кварталі припало на американські компанії, які переважно представляють будівельний і технологічний сектор, а також сектор охорони здоров'я. Тим часом гірничодобувні компанії скоротили виплати акціонерам на тлі зниження цін на сировину;

  • У Європі Швейцарія «стримала» основний показник, але він все ж таки підскочив завдяки великим спеціальним дивідендам у Німеччині та Данії;

  • На ринках, що розвиваються, спеціальні дивіденди збільшили загальний обсяг продажів, проте скорочення у гірничодобувних компаній у Бразилії, Мексиці та Індії все ж таки позначилися на основних темпах зростання.

Загалом спеціальні дивіденди збільшили загальне зростання на 8,4 в.п. у першому кварталі.

Коливання обмінного курсу мали значний негативний вплив у 2022 році, і цей ефект продовжився у першому кварталі 2023 року, знизивши загальний показник на 1,7%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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