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24 травня 2023, 19:49 Читать на русском

Попри війну майже третина українців задоволені своїм життям — опитування

30% громадян позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні. Такими є висновки опитування «Барометр якості життя», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з дослідницькою компанією Gradus Research.

30% громадян позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні.

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Результати опитування

Водночас загальний досвід життя в Україні задовільно оцінюють 39% загальної аудиторії, інші 31% — незадовільно. Найкращі оцінки надає молода аудиторія віком від 16 до 25 років та жителі Києва.

Серед бізнес-аудиторії переважають оптимісти: 44% задоволені своїм життя, 35% вважають його задовільним, і 21% — незадоволені. Варто зазначити, що серед аудиторії Асоціації 15% наразі знаходиться за кордоном, а 4% змінили своє місце проживання всередині країни.

Задоволеність своєю роботою та рівень доходу — важливий фактор впливу на рівень життя.

Загалом, поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії та 69% бізнес-аудиторії, тоді як певне невдоволення щодо самореалізації мають 33% загальної та 12% бізнес-аудиторії.

Основними факторами, що утримують українців на поточному місці роботи є дружня атмосфера в колективі, комфортні і безпечні умови праці, налагоджені відносини з керівником. На додачу представники Асоціації виділяють також можливість працювати віддалено та перспективи кар'єрного росту.

Впливати на думку респондентів може також рівень підтримки, що надає роботодавець. Так, з початку повномасштабної війни 23% загальної аудиторії отримали додаткову підтримку, а серед бізнес-аудиторії — 81%. Найчастіше роботодавці надавали авансові виплати заробітної плати, допомагали з релокацією та компенсацією витрат, забезпечували житлом.

Рівень доходу

Водночас суттєво гіршими є оцінки рівня доходу українців. Навіть серед бізнес-аудиторії 38% вважають свій дохід недостатнім для якісного життя, хоча при цьому 52% називає достатнім, а 10% навіть більшим за достатній. Варто зазначити, що при цьому 80% представників Асоціації заробляють більше 20 тис. грн на місяць.

Серед загальної аудиторії більшість, а саме 85% вважають свій рівень доходу недостатнім, тільки 13% — достатнім і 2% більшим за достатній. Водночас 76% загальної аудиторії отримують менш як 20 тис. грн на місяць, зокрема 53% менш як 10 тис. грн.

Традиційно високі оцінки серед бізнес-аудиторії має фактор соціального життя, зокрема 52% задоволені своїм дозвіллям. Серед загальної аудиторії задоволеними своїм життям поза роботою є 47%. Варто зазначити, що одним із складників цього фактору є волонтерство, до якого сьогодні залучена переважна більшість жителів України.

Інший важливий фактор — безпека. Переважно респонденти вважають рівень безпеки в країні незадовільним, зокрема 53% бізнес-аудиторії та 47% серед загальної. За негативними оцінками очікувано лідирує східний регіон.

Водночас є і позитивні оцінки — 25% загальної та 16% представників Асоціації задоволені рівнем безпеки.

Джерело: Мінфін
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