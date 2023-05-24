Кабмін ухвалив постанову № 520, яка розширює список культур, запланованих до посадки коштом державних грантів. Тепер фермери можуть брати гранти на вирощування шипшини та мигдалю. Про це йдеться на урядовому порталі.
Кабмін розширив програму грантів для фермерів. Деталі
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На які області поширюється
Грантова підтримка для вирощування мигдалю буде поширюватись виключно на кілька областей: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Закарпатську, Кіровоградську та Донецьку.
Також постанова визначається перелік нормативно-правових документів для підтвердження одержувачем гранту створення нових робочих місць.
Грантові кошти повертаються державі через сплату податків та зборів у процесі діяльності підприємства протягом трьох років.
Ухвалена постанова Кабміну визначає винятковий перелік податків і зборів для моніторингу та фіксації повернення гранту. Це — єдиний соціальний внесок у загальнообов'язкове державне страхування, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, єдиний податок та земельний податок.
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