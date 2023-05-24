Кабмін розширив програму грантів для фермерів. Деталі

Кабмін ухвалив постанову № 520 , яка розширює список культур, запланованих до посадки коштом державних грантів. Тепер фермери можуть брати гранти на вирощування шипшини та мигдалю. Про це йдеться на урядовому порталі.

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На які області поширюється

Грантова підтримка для вирощування мигдалю буде поширюватись виключно на кілька областей: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Закарпатську, Кіровоградську та Донецьку.

Також постанова визначається перелік нормативно-правових документів для підтвердження одержувачем гранту створення нових робочих місць.

Грантові кошти повертаються державі через сплату податків та зборів у процесі діяльності підприємства протягом трьох років.

Ухвалена постанова Кабміну визначає винятковий перелік податків і зборів для моніторингу та фіксації повернення гранту. Це — єдиний соціальний внесок у загальнообов'язкове державне страхування, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, єдиний податок та земельний податок.

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