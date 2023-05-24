Туреччина збільшила експорт до Росії на 83%, або на $1,7 млрд у січні-квітні, і це найвищий показник приросту турецького експорту у грошовому вимірі серед інших її торгових партнерів. Про це пише Ліга з посиланням на видання Daily Sabbah.
Туреччина збільшила експорт до росії на 83%
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Експорт товарів
Загалом Туреччина продала до РФ товарів на $3,2 млрд за перші чотири місяці 2023 року.
Росія є сьомим найбільшим експортним партнером Туреччини. У першу трійку входять Німеччина (експорт у січні-квітні на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) та Італія ($3,7 млрд).
Приріст турецького експорту в Україну в грошовому вимірі склав $398 млн за звітний період. За цим показником Україна посідає четверте місце після вже згаданої Росії, Саудівської Аравії (приріст експорту на $673 млн) і Франції ($418 млн).
Приріст експорту з Туреччини до Білорусі становив $192 млн (8-е місце).
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У відсотковому вимірі Туреччина найбільше збільшила експорт до Саудівської Аравії — на 600% порівняно із січнем-квітнем минулого року.
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