До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 24 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 24 травня
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Закриття 24 травня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,40/39,80
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39,39/39,78
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½
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,49−37,60, євро — 40,70−40,90 грн.
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