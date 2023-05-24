Курс валют на вечір 24 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 24 травня Закриття 24 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,40/39,80 39,39/39,78 ½

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,49−37,60, євро — 40,70−40,90 грн.

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