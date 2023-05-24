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24 травня 2023, 16:44 Читать на русском

ЄБРР надасть Україні додаткові 1,5 мільярда євро — ЗМІ

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України. Про це заявило високопоставлене джерело в банку, передає Укрінформ.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

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Що відомо

Зазначається, ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.

Торік банк виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. ЄБРР також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення Росії в лютому минулого року.

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«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок — мінус 30% (ВВП, — ред.)… Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», — сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.

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Джерело: Мінфін
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