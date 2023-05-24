росія завдала збитків довкіллю України на 8 трильйонів

Сума збитків, завданих російською агресією надрам, атмосферному повітрю, водним та земельним ресурсам України, вже сягає 8 трильйонів гривень. Про це повідомив заступник начальника управління Мінзахисту довкілля Олександр Ставнійчук, передає Укрінформ.

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Збитки довкіллю

«На сьогодні збитки, завдані атмосферному повітрю, воді та землі, становлять вже майже 2 трлн грн. Збитки по надрах — вже близько 6 трлн грн. Проте робота триває, ми всі розуміємо, що основна мета — отримати репарації за ці збитки. Але, звісно, ми хочемо уніфікувати всі підходи на міжнародному рівні», — сказав він.

За його словами, для підрахунку використовуються сім методик, розроблених Державною екологічною інспекцією та Державною службою геології та надр.

Для вдосконалення цих методик Міндовкілля збирає інформацію та аналізує всі напрацювання міжнародних експертів, працює над директивами ЄС.

«Я вважаю, що ці методики, які є зараз, частково будуть змінені після напрацювань. Але зараз основне наше завдання — це збирати кейси. Не буде великою проблемою щось перерахувати потім. Проте важливо, щоб у нас була достатня доказова база, яка надалі буде задіяна для того, щоб отримати всі ці відшкодування в суді», — додав Ставнійчук.