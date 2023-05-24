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24 травня 2023, 14:05 Читать на русском

За програмою «єРобота» підприємці отримали гранти на 3 мільярда

За майже рік дії урядової програми «єРобота» 4600 підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 3 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

За майже рік дії урядової програми «єРобота» 4600 підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 3 млрд грн.

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Програма «єРобота»

За результатами першого року дії програми «єРобота» було видано 4600 грантів на загальну суму майже 3 млрд грн. З них по програмі «Власна справа», за якою можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн на старт або розширення бізнесу, вже видано 4189 мікрогрантів на 1 млрд грн.

«Ми очікуємо, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць», — розповіла Бережна.

Нагадаємо

Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється черезПортал Дія.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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