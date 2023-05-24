Конкурент OpenAI компанія Anthropic залучила $450 мільйонів. Серед головних інвесторів — Google

Американський стартап Anthropic, що працює у сфері штучного інтелекту, залучив новий раунд фінансування. Серед головних інвесторів — Google. Про це пише AIN.

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Новий раунд фінансування

Стартап залучив $450 млн. Оцінка не повідомляється.

Лід-інвестором виступила компанія Google. ЗМІ звертають увагу, що вкладала гроші саме Google, а не інвестиційні підрозділи Alphabet, як от GV чи CapitalG. Також серед інвесторів Salesforce Ventures, Zoom Ventures та Spark Capital.

Для Google це не перша інвестиція у Anthropic. Три місяці тому компанія викупила близько 10% компанії, вклавши $300 млн.

За два місяці до цієї Spark Capital інвестували $300 млн з оцінкою $4,1 млрд.

Стартап сильно профінансований, залучено більше $1 млрд інвестицій, що дозволяє команді активно вкладатись у розвиток продукту.

Цікаво, що Anthropic створений вихідцями з OpenAI, і тепер по суті будують конкурента для цієї компанії, розробляючи продукти на базі штучного інтелекту.

Окрім того, до команди також приєдналось ще кілька тепер вже колишніх співробітників OpenAI.

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