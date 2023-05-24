Українці оплатили картками Приватбанку товари на 160 мільярдів

У січні-березні 2023 року українці оплатили картками через POS-термінали державного Приватбанку 578 млн покупок на суму майже 160 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Частка витрат на продовольство у загальному обсязі видатків становить понад 49%, а обсяги безготівкових оплат в супермаркетах та продуктових магазинах сягнули 79 млрд грн.

Де розраховувалися найбільше

купівля в мережах промислових товарів — 8,5% від загального обсягу витрат, майже 13,5 млрд грн;

в аптеках — 7,5% від загального обсягу видатків на суму 12 млрд грн;

витрати у кафе та ресторанах — 6,5%, або 10,5 млрд грн;

електроніка та побутова техніка — 6% від загального обсягу витрат на 9,6 млрд грн.

Також активно українці користувалися послугою «Готівка на касі». З початку року кількість операцій з переведення в готівку через POS-термінали перевищила 4 млн на суму понад 6 млрд грн.

Найчастіше українці знімають готівкові гроші на касах супермаркетів (72%), а також в аптеках (11%).

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