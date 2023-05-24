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24 травня 2023, 14:20 Читать на русском

Нацбанк оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги. Як змінилася вартість

Національний банк, зважаючи на особливості функціонування фінансового ринку в умовах воєнного стану, оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги та послуги щодо обліку й обігу депозитних сертифікатів Нацбанку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк, зважаючи на особливості функціонування фінансового ринку в умовах воєнного стану, оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги та послуги щодо обліку й обігу депозитних сертифікатів Нацбанку.
Фото: delo.ua

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Що змінилося

Оновлена тарифікація передбачає приведення тарифів у відповідність до собівартості послуг. Так, деякі тарифи на депозитарні послуги знижено порівняно з діючою тарифною сіткою.

Водночас окремі тарифи переглянуто в бік збільшення з урахуванням зростання їх поточної собівартості та майбутніх потреб Національного банку в розвитку відповідних напрямів діяльності.

За оцінками Національного банку, справедливе ціноутворення вартості послуг позитивно впливатиме на прийняття інвесторами рішень про придбання облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП).

З метою пролонгації сприятливих умов для збільшення обсягів купівлі військових ОВДП широким колом інвесторів, зокрема населенням, а також розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання таких цінних паперів збережено нульову тарифікацію послуг (операцій) з обслуговування обліку та обігу військових ОВДП до дати їх погашення.

Також для зручності клієнтів оптимізовано структуру тарифів — їх перелік скорочено.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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