Нацбанк оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги. Як змінилася вартість

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Що змінилося

Оновлена тарифікація передбачає приведення тарифів у відповідність до собівартості послуг. Так, деякі тарифи на депозитарні послуги знижено порівняно з діючою тарифною сіткою.

Водночас окремі тарифи переглянуто в бік збільшення з урахуванням зростання їх поточної собівартості та майбутніх потреб Національного банку в розвитку відповідних напрямів діяльності.

За оцінками Національного банку, справедливе ціноутворення вартості послуг позитивно впливатиме на прийняття інвесторами рішень про придбання облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП).

З метою пролонгації сприятливих умов для збільшення обсягів купівлі військових ОВДП широким колом інвесторів, зокрема населенням, а також розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання таких цінних паперів збережено нульову тарифікацію послуг (операцій) з обслуговування обліку та обігу військових ОВДП до дати їх погашення.

Також для зручності клієнтів оптимізовано структуру тарифів — їх перелік скорочено.

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