Національний банк, зважаючи на особливості функціонування фінансового ринку в умовах воєнного стану, оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги та послуги щодо обліку й обігу депозитних сертифікатів Нацбанку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк оновив лінійку тарифів на депозитарні послуги. Як змінилася вартість
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Що змінилося
Оновлена тарифікація передбачає приведення тарифів у відповідність до собівартості послуг. Так, деякі тарифи на депозитарні послуги знижено порівняно з діючою тарифною сіткою.
Водночас окремі тарифи переглянуто в бік збільшення з урахуванням зростання їх поточної собівартості та майбутніх потреб Національного банку в розвитку відповідних напрямів діяльності.
За оцінками Національного банку, справедливе ціноутворення вартості послуг позитивно впливатиме на прийняття інвесторами рішень про придбання облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП).
З метою пролонгації сприятливих умов для збільшення обсягів купівлі військових ОВДП широким колом інвесторів, зокрема населенням, а також розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання таких цінних паперів збережено нульову тарифікацію послуг (операцій) з обслуговування обліку та обігу військових ОВДП до дати їх погашення.
Також для зручності клієнтів оптимізовано структуру тарифів — їх перелік скорочено.
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