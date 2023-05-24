Минулої доби українські захисники ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 204 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
400 російських окупантів, 7 БПЛА та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 23 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 204 760 (+400) осіб ліквідовано,
- танків — 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7424 (+5) од,
- артилерійських систем - 3339 (+21) од,
- РСЗВ - 570 (+5) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+0) од,
- гелікоптерів — 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2871 (+7),
- крилаті ракети - 1015 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6146 (+7) од,
- спеціальна техніка — 440 (+7).
Джерело: Мінфін
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