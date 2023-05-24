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24 травня 2023, 9:52 Читать на русском

10 000 піц за 1 BTC та спростування Binance про змішування активів: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: depositphotos

Ledger скасував запуск функції відновлення seed-фрази

Компанія Ledger відклала запуск сервісу відновлення пароля Ledger Recover, що викликав скандал, через критику, що обрушилася на неї. У листі користувачам глава компанії — виробника апаратних криптогаманців Паскаль Готьє повідомив, що Ledger не впроваджуватиме нову функцію до публікації її відкритого коду.

10 000 піц за 1 BTC

Деніел Ніта замовив піцу у бухарестському Vintage Pub Bucharest, де ціна однієї піци становить близько $2,7.

Ексцентричний інвестор сплатив замовлення за допомогою мобільного телефону через сервіс Binance Pay. Криптоентузіаст розповів про своє святкування Дня Біткоїн-піци у Твіттері.

Binance спростовує заяви Reuters про змішування коштів користувачів із власними активами

У повідомленні Reuters стверджується, що Binance порушила банківські правила США, які вимагають, щоб гроші клієнтів зберігалися окремо. У звіті стверджувалося, що біржа у 2020 та 2021 роках змішувала свої корпоративні доходи із коштами клієнтів, і це відбувалося щодня.

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Майнер-одинак дістав блок біткоїна і заробив 6,25 BTC

23 травня соло-майнер включив блок #790958 в блокчейн першої криптовалюти при потужності обладнання 750 TH. Про це повідомив адміністратор пулу CKPool Кон Колівас.

Користувач отримав винагороду у розмірі 6,25 BTC та комісійні 0,24 BTC на загальну суму $177 115 за курсом на момент написання.

Це вже 247 блок у рамках CKPool. Згідно з заявою Коліваса, в середньому така потужність обладнання дозволяє видобути блок раз на 9 років, враховуючи поточну складність.

Компанія Strike інтегрувала USDT додаток для платежів через Lightning Network

Компанія Strike, оператор платіжної програми на основі Lightning Network, оголосила про інтеграцію стейблкоіна Tether (USDT) зі своєю платформою.

Інтеграція USDT усуває для клієнтів Strike ризик волатильності цифрових активів, пропонуючи міст між криптовалютами та традиційними фінансовими системами, вважають у фірмі.

FTX Token зріс на 7%

Біржа FTX, що проходить процедуру банкрутства, готується до відновлення роботи. Це випливає зі звіту за квітень CEO компанії Джона Рея.

Кризовий менеджер оцінив свої послуги за місяць у $290 190. Серед інших завдань він витратив робочий час на підготовку елементів плану, який у документі позначений як FTX 2.0.

Глава компанії розглянув перелік умов щодо структуризації оновленої платформи, матеріали для поширення про перезавантаження біржі та провів низку консультацій із третіми сторонами.

Розробники криптовалюти TON створили фонд на $250 млн

Команда проєкту TON створила венчурний фонд на $250 млн для фінансування нових проєктів, сфокусованих на DeFi.

Ініціатива дістала назву TON Accelerator. Цього року в рамках програми виділять $25 млн на стартапи, які «можуть вплинути на екосистему, що розвивається» мережі.

Відповідно до заяви, кожен проєкт отримає фінансування від $50 000 до $250 000. Щоб подати заявку на участь, необхідно заповнити відповідну анкету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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