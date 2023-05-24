Invest Talk Summit, провідна подія у сфері інвестицій та фінансів що об'єднує провідних експертів та глибокі аналітичні дослідження.
Інвестиційна стратегія 2023-2024 рр.: Invest Talk Summit досліджує можливості та перспективи інвестицій в Україні та закордоном
На цій конференції, яка відбудеться 27 травня 2023р. в Mercure Congress Centre, зберуться провідні фахівці в сфері інвестицій, а також відомі експерти та аналітики. З метою обговорення актуальних питань та пошуку нових можливостей для інвестиційного успіху.
Однією з тем, яка буде висвітлена на Invest Talk Summit, є «Економічний прогноз: основні макроекономічні показники у 2023−2024 році». Спікером на цьому заході буде Артем Щербина, Директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times.
До участі в дискусійній панелі «Як вигідно інвестувати в Україні: найцікавіші проекти 2023» ми запросили засновника групи компаній AccessFinance Дмитра Богодухова.
Група з 2014 року працює на небанківському фінансовому ринку України й пропонує інвесторам вкладення коштів як в інструменти з фіксованою дохідністю, так і можливість участі в капіталі компаній групи.
Крім того, конференція пропонує широкий спектр питань для обговорення, включаючи аграрний сектор України в часи війни, ринок землі, комерційна та житлова нерухомість та інші високоризикові та інноваційні інвестиції у військовий час. Експерти інвестиційного ринку детально розглянуть найближчі перспективи, ризики та можливості, пов'язані з цими сферами.
Серед спікерів конференції:
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Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019−2020), радник керівника Офісу Президента України
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Ігор Мазепа — генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» (чекаємо на підтвердження участі)
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Іван Компан, Директор Академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи. Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, фахівець зі стажем більше 25 років.
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Андрій Усенко — СЕО та засновник компанії «Твоє коло», засновник «М'ясторія»"
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Валентин Краснопьоров, засновник просвітницької ініціативи Останній Капіталіст
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Тарас Гук, Адвокат, ютубер, роздрібний інвестор
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Пилип Олійник, Автор каналу «Код фінансової свободи», Професійний інвестор, фінансовий ментор
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Мирослав Король, Інвестиційний радник, автор YouTube-каналу «Мільйонер за 7 років», адвокат та партнер юридичної компанії KFN
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Ігор Порох, Керуючий партнер International Trade Group
та багато інших відомих інвесторів…
Під час конференції будуть висвітлені різноманітні аспекти інвестиційного ринку, надані практичні поради та стратегії, а також поділена цінна інформація про поточні тенденції та прогнози у галузі
Invest Talk Summit — ваша можливість поглибити знання про інвестиційний ринок, зустріти цікавих людей і розширити свої можливості у сфері інвестицій. Не пропустіть цей шанс і долучайтесь до нашої конференції, де ми разом дослідимо світ інвестицій та відкриємо нові горизонти успіху.
Наша мета — створити платформу, де інвестори, експерти та фахівці зможуть обмінюватися досвідом, аналізувати останні тенденції та знаходити найкращі можливості для прибуткових інвестицій.
Повна програма та реєстрація за посиланням.
Партнери конференції:
Біржовий університет — практичні курси для інвесторів у цінні папери. Початківці розбираються з фондовим ринком, складають стратегію та купують активи. Досвідчені інвестори прокачують навички та стають професійними трейдерами.
Твоє Коло — Компанія, яка допомагаємо українцям просто і вигідно інвестувати в землю.
International Trade Group більше 5 років успішно займається аналітикою ринку криптовалют. Компанія створює інноваційні інструменти, які дозволяють клієнтам збільшувати свої дивіденди та забезпечувати стабільність в інвестуванні в цифрові активи.
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