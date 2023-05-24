Інвестиційна стратегія 2023-2024 рр.: Invest Talk Summit досліджує можливості та перспективи інвестицій в Україні та закордоном

Invest Talk Summit, провідна подія у сфері інвестицій та фінансів що об'єднує провідних експертів та глибокі аналітичні дослідження.

На цій конференції, яка відбудеться 27 травня 2023р. в Mercure Congress Centre, зберуться провідні фахівці в сфері інвестицій, а також відомі експерти та аналітики. З метою обговорення актуальних питань та пошуку нових можливостей для інвестиційного успіху.

Однією з тем, яка буде висвітлена на Invest Talk Summit, є «Економічний прогноз: основні макроекономічні показники у 2023−2024 році». Спікером на цьому заході буде Артем Щербина, Директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times.



До участі в дискусійній панелі «Як вигідно інвестувати в Україні: найцікавіші проекти 2023» ми запросили засновника групи компаній AccessFinance Дмитра Богодухова.

Група з 2014 року працює на небанківському фінансовому ринку України й пропонує інвесторам вкладення коштів як в інструменти з фіксованою дохідністю, так і можливість участі в капіталі компаній групи.

Крім того, конференція пропонує широкий спектр питань для обговорення, включаючи аграрний сектор України в часи війни, ринок землі, комерційна та житлова нерухомість та інші високоризикові та інноваційні інвестиції у військовий час. Експерти інвестиційного ринку детально розглянуть найближчі перспективи, ризики та можливості, пов'язані з цими сферами.

Серед спікерів конференції:

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019−2020), радник керівника Офісу Президента України

Ігор Мазепа — генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» (чекаємо на підтвердження участі)

Іван Компан , Директор Академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи. Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, фахівець зі стажем більше 25 років.

Андрій Усенко — СЕО та засновник компанії «Твоє коло», засновник «М'ясторія»"

Валентин Краснопьоров , засновник просвітницької ініціативи Останній Капіталіст

Тарас Гук , Адвокат, ютубер, роздрібний інвестор

Пилип Олійник , Автор каналу «Код фінансової свободи», Професійний інвестор, фінансовий ментор

Мирослав Король , Інвестиційний радник, автор YouTube-каналу «Мільйонер за 7 років», адвокат та партнер юридичної компанії KFN

Ігор Порох, Керуючий партнер International Trade Group

та багато інших відомих інвесторів…

Під час конференції будуть висвітлені різноманітні аспекти інвестиційного ринку, надані практичні поради та стратегії, а також поділена цінна інформація про поточні тенденції та прогнози у галузі

Invest Talk Summit — ваша можливість поглибити знання про інвестиційний ринок, зустріти цікавих людей і розширити свої можливості у сфері інвестицій. Не пропустіть цей шанс і долучайтесь до нашої конференції, де ми разом дослідимо світ інвестицій та відкриємо нові горизонти успіху.



Наша мета — створити платформу, де інвестори, експерти та фахівці зможуть обмінюватися досвідом, аналізувати останні тенденції та знаходити найкращі можливості для прибуткових інвестицій.

Повна програма та реєстрація за посиланням.

Партнери конференції:

Біржовий університет — практичні курси для інвесторів у цінні папери. Початківці розбираються з фондовим ринком, складають стратегію та купують активи. Досвідчені інвестори прокачують навички та стають професійними трейдерами.



Твоє Коло — Компанія, яка допомагаємо українцям просто і вигідно інвестувати в землю.



International Trade Group більше 5 років успішно займається аналітикою ринку криптовалют. Компанія створює інноваційні інструменти, які дозволяють клієнтам збільшувати свої дивіденди та забезпечувати стабільність в інвестуванні в цифрові активи.