Курс валют на вечір 23 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 23 травня Закриття 23 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,53/39,92 39,44/39,82 9/10

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,55 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,41−37,50, євро — 40,67−40,80 грн.

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