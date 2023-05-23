Курс угорського форинта обвалився. Причина — заява Орбана щодо України

Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинту за євро, що стало найбільшим за сьогодні, 23 травня, падінням серед валют країн, що розвиваються. Падіння вартості форинту сталося після заяв прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про неможливість України перемогти росію, повідомляє Bloomberg.

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Падіння форинта

Через позицію Орбана Угорщині доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку, додають в агентстві.

Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

«Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми факторами», — прокоментував агентству Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро з початку року.

Що сказав Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала росія. Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

Відповідаючи на запитання, угорський прем'єр сказав, що Угорщина не належить до «мейнстримного європейського підходу» у контексті російсько-української війни.

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