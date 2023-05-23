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23 травня 2023, 16:58 Читать на русском

Курс угорського форинта обвалився. Причина — заява Орбана щодо України

Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинту за євро, що стало найбільшим за сьогодні, 23 травня, падінням серед валют країн, що розвиваються. Падіння вартості форинту сталося після заяв прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про неможливість України перемогти росію, повідомляє Bloomberg.

Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинту за євро, що стало найбільшим за сьогодні, 23 травня, падінням серед валют країн, що розвиваються.
Фото: depositphotos

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Падіння форинта

Через позицію Орбана Угорщині доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку, додають в агентстві.

Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

«Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми факторами», — прокоментував агентству Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро з початку року.

Що сказав Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала росія. Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

Відповідаючи на запитання, угорський прем'єр сказав, що Угорщина не належить до «мейнстримного європейського підходу» у контексті російсько-української війни.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+79
yarg
yarg
23 травня 2023, 17:24
#
Орбан доиграется — вылетит Венгрия с ЕС
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 17:43
#
Орбан хорошо зарабатівает, ему Венгрия до жальгериса
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0
mantis05
mantis05
23 травня 2023, 17:46
#
Глава НАТО: надо пересмотреть саму организацию и её состав.
Глава Е К: надо пересмотреть роль стран в голосовании и бюджетировании в ЕС.
А шо такое? Венгрия очень клялась и обещала в пенсионную систему, как и реформу против коррупции. И что-то воз и ныне там. Попахивает исключением Венгрии из ЕС, или из правил голосования. А вот то что 6 стран с самым большим количеством голосов в ЕП уже подтвердили что будут блокировать своими голосами любое выделение средств Венгрии из общего бюджета, это уже факт.
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Audentes
Audentes
23 травня 2023, 19:59
#
Бред, в которому присоединилась даже Bloomberg.
Падение форинта связано с заседанием Ц Б Венгрии сегодня, на котором ожидалось снижение его учетной ставки.
Таким образом, Венгрия стала бы первой страной в европейском регионе, которая могла снизить ставку после ужесточения монетарной политики.
Но Ц Б Венгрии оставил ставку сегодня без изменений (13%) и лишь понизил верхнюю границу коридора процентных ставок до 19,5%.
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