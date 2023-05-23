Скільки заробляють у різних країнах світу: рейтинг 2023 року

Портал Numbeo опублікував рейтинг країн із рівнем середньомісячної зарплати після вирахування податків. У переліку 102 держави. У трійці лідерів Швейцарія, Люксембург та Сінгапур. На останніх місцях Нігерія, Пакистан та Єгипет.

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Де і скільки заробляють

У Швейцарії середньомісячна зарплата сягає 5620 євро, у Люксембурзі — 4463, а в Сінгапурі — 4420.

Також у десятці країн, де найбільше платять у світі, США, Ісландія та Катар,Данія, ОАЕ, Нідерланди та Австралія.

На 11-му місці рейтингу Норвегія — 2 980 євро. Далі йдуть Канада, Німеччина та Нова Зеландія, де зарплати за місяць роботи варіюються від 2790 до 2760. Також у другій десятці Ірландія, Великобританія, Фінляндія, Австрія, Швеція та деякі інші держави.

Третій десяток розпочинають Бельгія, Ізраїль та Франція — від 2 406 до 2 289 євро. У Японії протягом місяця заробляють €2 204, у Південній Кореї — 2 155, Іспанії — 1775, а Італії — 1 556.

У Чехії середній рівень зарплат становить 1 470 євро, в Естонії — 1 353, на Кіпрі — 1 335, у Словенії — 1 227. Польща виявилася нижчою за Південну Африку (1 058) — €1 052. Португалія на сороковому місці рейтингу — 1 001.

Інші країни:

Словаччина — 972;

Китай — 963;

Латвія — 950;

Греція — 820;

Болгарія — 748.

Румунія — 703;

Мексика — 664

Білорусь — 490;

Казахстан — 463;

Молдова — 424;

Україна — 376 (83 місце);

Азербайджан — 343;

Узбекистан — 290.

В останньому десятку Філіппіни, Туніс та Лівія. У Венесуелі щомісячний заробіток становить у 2023 році 166 євро, у Нігерії — 147. Найостанніше місце посідає Єгипет — €134.

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