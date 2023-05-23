Змішана динаміка на ринках, ралі S&P 500 та подорожчання нафти: що потрібно знати вранці

Американські індекси торгувалися різноспрямовано

Високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,5% індекс Dow Jones знизився на 0,4%, а S&P 500 практично не змінився.

Інвестори уважно стежать за переговорами президента США Джо Байдена і спікера палати представників Кевіна Маккарті з приводу підвищення стелі держборгу.

Сторони все ще не дійшли згоди. Тим часом до можливого оголошення дефолту Америкою залишається менш як 10 днів, зауважує CNBC News.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index практично не змінився, південнокорейський Kospi виріс на 0,5%, сінгапурський STI додав 0,3%, японський Nikkei впав на 0,5%, а китайський Shanghai Composite гонконгський Hang Seng знизилися на 0,9% та 0,7% відповідно.

Morgan Stanley: поточне ралі S&P 500 — це «бичача пастка»

На думку головного стратега з ринку акцій США в Morgan Stanley Майка Вілсона, інвестори повинні зберігати пильність і побоюватися потрапляння в так звану «бичачу пастку» після ринкового ралі минулого тижня, коли S&P 500 досяг 4200 пунктів.

Вілсон зазначає, що на ринку зберігаються численні ризики, у тому числі переоцінка вартості акцій та рецесія корпоративних прибутків.

Експерт також попередив, що інвесторам не слід сподіватися на значне зростання на американському ринку акцій після рішення щодо підвищення стелі держборгу США.

Ветеран Morgan Stanley вже давно дотримується песимістичного погляду на те, як торгуватимуться акції США у 2023 році.

Базовий прогноз Майка Вілсона передбачає, що S&P 500 закінчить цей рік на рівні 3900 пунктів, що приблизно на 7% нижче за поточні значення.

Нафта дорожчає на тлі скорочення пропозиції та зростання попиту на бензин

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,4% до 76,27 дол. за барель, а контракти на WTI додали на 0,4% до 72,36 дол.

У понеділок показники також продемонстрували зростання, збільшившись на 0,5% та 0,6% відповідно.

Ціни на нафту зростають другий день поспіль, оскільки інвестори очікують на сезонне зростання попиту на бензин, а також скорочення видобутку з боку ОПЕК+, зауважує Reuters.

Тим часом, аналітики з Goldman Sachs очікують на стійкий дефіцит пропозиції нафти, починаючи з червня, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ повністю буде реалізовано, при цьому попит на енергоресурси продовжує зростати.