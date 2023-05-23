Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 204 360 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
480 російських окупантів, 4 ракети, 34 БПЛА та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 22 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7419 (+12) од,
- артилерійських систем — 3318 (+40) од,
- РСЗВ — 565 (+0) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків — 309 (+0) од,
- гелікоптерів — 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2864 (+34),
- крилаті ракети — 1015 (+4),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка — 433 (+6).
Джерело: Мінфін
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