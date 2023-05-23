Заборона для ФРС на випуск цифрового долара та проблеми Digital Currency Group: що нового на ринку криптовалют

Лаунчпад-платформа EXBI

22 травня біржа EXBI оголосила про кардинальну зміну вектора розвитку. Компанія запускає лаунчпад платформу для підтримки Web3-продуктів, орієнтованих максимально широку аудиторію.

Такий майданчик забезпечить користувачам доступ до перспективних проєктів на початковому етапі. У пріоритеті стартапи з простими та доступними умовами паблік сейлу та низькою капіталізацією.

В основі платформи лежить та сама централізована модель, яку використовує Coinlist.

У Конгресі США розглянуть закон про заборону ФРС на випуск цифрового долара

Після підписання закону про заборону цифрового долара губернатором штату Флорида, інші американські штати Луїзіана, Алабама та Північна Дакота вирішили «піти його стопами». Минулого тижня губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав закон, який забороняє використовувати в штаті цифрову валюту Федеральної резервної системи США (ФРС). Незважаючи на те, що ФРС не повідомляє подробиць про запуск цифрового долара, багато політиків побоюються, що він порушить фінансову свободу громадян.

Закриття Hotbit

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня. У своєму повідомленні команда біржі просить всіх користувачів вивести свої активи до 07:00 21 червня.

Digital Currency Group не повернула борг у $630 млн біржі Gemini

Холдинг Digital Currency Group (DCG, материнська компанія Genesis) прострочив платіж у розмірі $630 млн у рамках компенсації користувачам Gemini Earn. Про це повідомив співзасновник торгової платформи Кемерон Вінклвосс.

Наразі сторони розглядають можливість пролонгації боргу, щоб уникнути дефолту компанії. Рішення залежить від того, чи продовжить холдинг «вести сумлінні переговори щодо узгодженої угоди».

DCG мала переказати кошти в період з 9 по 11 травня.

До додатку криптопроєкту STEPN додали оплату за допомогою Apple Pay

Розробники M2E-проекту STEPN додали можливість прямої оплати через Apple Pay для користувачів пристроїв на iOS.

Щоб придбати NFT-кросівки необхідно купити спеціальні кредити — «іскри» — у додатку, які потім обмінюються на незамінні токени. 10 «іскор» еквівалентні одному долару.

Блокчейн Dash зупинився

22 травня у мережі анонімної криптовалюти Dash відбувся технічний збій. Зупинка сталася на блоці 1874879 під час активації оновлення Dash Core v19. Про це у Twitter повідомив технічний директор Dash Core Group Семюель Вестріх. Нині мережа не виробляє блоки, а розробники намагаються розв'язувати проблему.