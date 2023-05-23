23 травня європейська валюта подорожчала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,56 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 5 копійок. Офіційний курс валют
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
22 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,51 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі