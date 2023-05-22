Американська компанія Uber, має намір перезапустити проєкт Shuttle в Україні, від якого відмовилася 2021 року через COVID-19. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін.
Uber планує перезапустити проєкт Shuttle в Україні
Що відомо
«Єдиною причиною, через яку ми призупинили „Шаттл“, насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити тут цей продукт», — сказав він.
За його словами, Shuttle потрібні на постійних маршрутах, які використовує багато людей, і зазвичай ці маршрути сполучають їхню роботу і дім.
«COVID-19 і карантинні обмеження, що його супроводжували, змінили умови, безліч людей перестали відвідувати офіси і це стало справжнім викликом для проєкту. І така ситуація була не лише в Україні — з такими викликами ми зіткнулися і на інших ринках», — розповів він.
Девлін також повідомив, що в перші дні війни Uber Shuttle перевозив українців через польський кордон. Безкоштовно в районі прикордонного переходу «Шегині-Медика» було перевезено 150 тис. осіб.
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