Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів України відновив зростання

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 травня 2023, 15:10 Читать на русском

Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів України відновив зростання

З самого ранку понеділка курс ВВП-варантів України продовжує зростати, досягнувши позначки 27,60% від номіналу. Аналітик нагадує, що ці папери були емітовані нашою країною 8 років тому і виплати «прив'язані» до темпів зростання ВВП. Не дивно, що інвестори в умовах збройного конфлікту песимістично ставляться до можливості його збільшення. Однак падіння ВВП за підсумками 2022 року виявилося суттєво меншим за початкові прогнози, що дає підстави очікувати відновного зростання в поточному році. Проте залишається безліч питань до Кабміну, який напередодні військового вторгнення активно викуповував ВВП-варранти з ринку на шкоду інтересам України. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Курс ВВП-варантів України (%). Джерело: teletrader.com.

До початку військового протистояння справедлива ціна цих паперів, на думку аналітиків JPMorgan, була на рівні 130,00%. Залежно від результатів конфлікту цей прогноз можна переглянути. Виходячи з поточної динаміки котирувань вартість цих паперів може зрости до 30,00%. Варто зазначити, що обсяг торгів ВВП-варантами надзвичайно малий — великі інституційні гравці не виявляють до них інтересу. Ймовірно, після закінчення бойових дій Кабмін викупить варранти на користь міжнародних партнерів. Так як виплат з них з високою ймовірністю не буде ще досить довго.

Кредитно-дефолтні свопи України CDS (б. п.). Джерело: dragon-capital.com

Після першого та єдиного на сьогоднішній момент раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Білорусі котирування кредитно-дефолтних свопів нашої країни CDS (фінансового інструменту для страховки від дефолту емітента облігацій) почали знижуватися. Графік демонструє їхній «обвал» до 64,39%. Після успіхів ЗСУ у Харківській області та під Херсоном настрої інвесторів суттєво покращилися. Поточні значення курсів CDS вже давно вищі за рекордні позначки 2015 року, коли в ОРДЛО йшли активні бойові дії і українська делегація вела переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. У результаті із середини серпня минулого року графік практично статичний.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами