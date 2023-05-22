Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів України відновив зростання

З самого ранку понеділка курс ВВП-варантів України продовжує зростати, досягнувши позначки 27,60% від номіналу. Аналітик нагадує, що ці папери були емітовані нашою країною 8 років тому і виплати «прив'язані» до темпів зростання ВВП. Не дивно, що інвестори в умовах збройного конфлікту песимістично ставляться до можливості його збільшення. Однак падіння ВВП за підсумками 2022 року виявилося суттєво меншим за початкові прогнози, що дає підстави очікувати відновного зростання в поточному році. Проте залишається безліч питань до Кабміну, який напередодні військового вторгнення активно викуповував ВВП-варранти з ринку на шкоду інтересам України. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Курс ВВП-варантів України (%). Джерело: teletrader.com.

До початку військового протистояння справедлива ціна цих паперів, на думку аналітиків JPMorgan, була на рівні 130,00%. Залежно від результатів конфлікту цей прогноз можна переглянути. Виходячи з поточної динаміки котирувань вартість цих паперів може зрости до 30,00%. Варто зазначити, що обсяг торгів ВВП-варантами надзвичайно малий — великі інституційні гравці не виявляють до них інтересу. Ймовірно, після закінчення бойових дій Кабмін викупить варранти на користь міжнародних партнерів. Так як виплат з них з високою ймовірністю не буде ще досить довго.

Кредитно-дефолтні свопи України CDS (б. п.). Джерело: dragon-capital.com

Після першого та єдиного на сьогоднішній момент раунду переговорів між делегаціями України та РФ у Білорусі котирування кредитно-дефолтних свопів нашої країни CDS (фінансового інструменту для страховки від дефолту емітента облігацій) почали знижуватися. Графік демонструє їхній «обвал» до 64,39%. Після успіхів ЗСУ у Харківській області та під Херсоном настрої інвесторів суттєво покращилися. Поточні значення курсів CDS вже давно вищі за рекордні позначки 2015 року, коли в ОРДЛО йшли активні бойові дії і українська делегація вела переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. У результаті із середини серпня минулого року графік практично статичний.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.