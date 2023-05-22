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22 травня 2023, 13:15 Читать на русском

Через обстріли є знеструмлення у чотирьох областях — Міненерго

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти. Про це заявили в Міненерго.

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти.
Фото: mind.ua

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Відсутність електроенергії

Внаслідок обстрілів є пошкодження мережевої інфраструктури — у Дніпропетровській області було знеструмлено 24 населених пункти. Тривають відновлювальні роботи.

«У Запорізькій області внаслідок обстрілів і через пошкодження обладнання на підстанціях без світла залишилися 246,6 тисяч споживачів. На цей час більшість споживачів заживлено.

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти. Зафіксовано влучання поруч з електропідстанцією, персонал не постраждав", — звітують у міністерстві.

При цьому у Херсонській області через обстріли знеструмлено 24,5 тисячі споживачів. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Попри надскладну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються.

Експорт електроенергії на поточну добу складає: до Молдови — 100 МВт, Польщі — 100 МВт. Імпорт на 22 травня не планується", — додали у відомстві.

Також міністерство прозвітувало щодо ситуації у газовій галузі. За дві доби обсяг газу у сховищах зріс майже на 70 мільйонів кубометрів. Запаси блакитного палива достатні — понад 9,2 мільярда метрів кубічних.

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Джерело: Мінфін
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