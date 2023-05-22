Весняна підзарядка депозитів добігла кінця. Переможці отримують подарунки

Хто переміг у акції «Весняна підзарядка депозитів»

Призи, які розігрувались під час акції, отримали 35 наших читачів. П'ятнадцять з них виграли 50 тис. грн.

П'ятеро отримали можливість пройти навчання в Академії «Мінфін», причому обрати будь-який курс на свій смак.

І десятеро — взяти участь у нашому щорічному великому івенті «Жити на відсотки», під час якого вони зможуть поспілкуватися з відомими інвесторами, та отримати корисні поради.

Перші три переможця отримали призи на суму 32,5 тисяч грн.

1 місце — Сергій, який оформив депозит у банку Кредит Дніпро та отримав приз у 15 тисяч грн;

2 місце — Людмила (Кредит Дніпро), отримала грошовий приз у 10 тисяч грн;

3 місце — Володимир. Він оформив депозитний вклад у банку Глобус та виграв 7,5 тисяч грн.

Четверте та п'яте місце отримали Олена та Павло. Олена виграла 5 тисяч грн, Павло — 2,5 тисяч грн. Обидва оформили депозитні вклади у банку Кредит Дніпро.

Ще десять наших читачів скористались весняною акцією та виграли кожен по 1 тисячі грн на додаток до бонусу від «Мінфіну». П'ятеро отримали можливість пройти навчальний курс в нашій Академії, а 15 — квитки на майбутню конференцію від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Дякуємо вам за те, що обираєте «Мінфін», щоб дізнаватись найактуальніші економічні новини.

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