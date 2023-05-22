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22 травня 2023, 10:19 Читать на русском

Фондовий ринок та можливий дефолт у США: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Американські акції зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 3%, а індекс Dow Jones — 0,4%.

Фондовий ринок США продовжує зростати на чолі з акціями технологічних компаній, незважаючи на невирішені питання з американським держборгом та високою інфляцією, зауважує CNBC News.

Тим часом стратег із Bank of America Савіта Субраманіан у неділю підвищила цільовий рівень S&P 500 на кінець року з 4000 до 4300, заявивши, що акцент американських компаній на ефективності зробить їх прибуток більш стабільним.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 0,6%, японський Nikkei додав 4,8%, південнокорейський Kospi подорожчав на 2,6%, китайський Shanghai Composite збільшився на 0,3%, а сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,2% та 0,9% відповідно. У понеділок ринки Азії переважно зростають.

Переговори з приводу підвищення стелі держборгу США, а також побоювання щодо американського банківського сектора, що тривають, стримували настрої в Азії минулого тижня.

Переговори щодо стелі державного боргу США продовжаться сьогодні

За даними NBC News, президент Джо Байден і речник Палати представників Кевін Маккарті зустрінуться особисто в Білому домі в понеділок, щоб відновити переговори про можливе підвищення стелі боргу.

Тим часом Маккарті повідомив, що в неділю у нього була «продуктивна» розмова з Байденом.

Підняття стелі держборгу необхідне уряду США для покриття зобов'язань щодо витрат, які раніше були схвалені американським Конгресом та президентом.

Крім того, підвищення стелі держборгу необхідно, щоб запобігти можливому дефолту США, який, за підрахунками експертів, може статися через 10 днів.

Інвестори шукають притулку на ринках, що розвиваються, оскільки США загрожує рецесія

Згідно з останнім дослідженням Markets Live Pulse, інвестори планують збільшити ставки на ринках, що розвиваються, на тлі зростаючих побоювань з приводу можливого початку рецесії в США.

Близько 61% з 234 опитаних керуючих капіталом, аналітиків і трейдерів заявили, що очікують збільшення вкладень в активи країн, що розвиваються, протягом наступних 12 місяців, навіть незважаючи на зростання побоювань з приводу потенційного спаду глобальної економіки.

Дедалі більше інвесторів очікує, що боротьба ФРС США з інфляцією приведе країну до рецесії, зауважує Bloomberg.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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