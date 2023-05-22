Минулої доби українські захисники ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 203 880 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
720 російських окупантів, 2 танки та 8 БПЛА. Втрати ворога за 22 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7407 (+9) од,
- артилерійських систем — 3278 (+20) од,
- РСЗВ — 565 (+1) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків — 309 (+1) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2830 (+8),
- крилаті ракети — 1011 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6129 (+14) од,
- спеціальна техніка — 427 (+2).
Джерело: Мінфін
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