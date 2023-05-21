Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 203 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
730 російських окупантів, 2 танки та 21 БПЛА. Втрати ворога за 20 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано,
- танків — 3783 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7398 (+16) од,
- артилерійських систем — 3258 (+29) од,
- РСЗВ — 564 (+0) од,
- засоби ППО — 327 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2822 (+21),
- крилаті ракети — 1011 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6115 (+12) од,
- спеціальна техніка — 425 (+2).
Джерело: Мінфін
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