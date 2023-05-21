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21 травня 2023, 12:16 Читать на русском

НАЗК внесло до переліку спонсорів війни індійську компанію: постачає рф важливу деталь для озброєння

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло індійську компанію CK Birla Group до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба відомства.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло індійську компанію CK Birla Group до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба відомства.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо про компаніюCK Birla Group та її дочірня компанія National Engineering Industries (NEI, бренд NBC Bearings) допомагають російському ВПК замінювати критично важливі європейські та американські деталі для військової техніки, зокрема підшипники.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про компанію

CK Birla Group та її дочірня компанія National Engineering Industries (NEI, бренд NBC Bearings) допомагають російському ВПК замінювати критично важливі європейські та американські деталі для військової техніки, зокрема підшипники.

Це критична деталь для багатьох типів техніки: танків, інших броньованих, гусеничних машин та авіації. До того ж підшипники необхідні для функціонування залізниці — основного способу російського військового постачання та всієї російської логістики, зазначили в НАЗК.

рф не здатна виробляти підшипники достатньої якості та у достатній кількості. Лише у 2020 році росія імпортувала підшипників на $419 млн. Понад половина (55%) походила з країн Європи та Північної Америки, а насамперед з Німеччини — 16%.

Після широкомасштабного вторгнення рф в Україну європейські та американські виробники залишили російський ринок. Головні танкобудівні та танкоремонтні підприємства росії — «Уралвагонзавод» та «Омсктрансмаш» — через брак цих деталей повністю зупинилися. Значні проблеми виникли у конструюванні літаків, кораблів, підводних човнів та в обслуговуванні поїздів.

Саме CK Birla Group допомогла відшкодувати нестачу. Від квітня 2022-го до березня 2023 року частка NBC Bearings в імпорті підшипників з Індії до росії склала 38,4% (на $12,3 млн). Основним покупцем стала група «Європейська підшипникова корпорація», продукція якої активно використовується в процесі виготовлення локомотивів, авіації, ракетних комплексів та іншої військової техніки.

«Ми закликаємо цю компанію та інших виробників товарів подвійного призначення відмовитися від постачання продукції до держави-терориста рф», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Інша дочірня компанія групи CK Birla, виробник цементу Ultratech, вже потрапляла до санкційних списків, закуповуючи вугілля у російської СВЕК за юані для обходу доларових санкцій.

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Джерело: Мінфін
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