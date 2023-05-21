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21 травня 2023, 10:11 Читать на русском

Скільки коштів йде на соціальну допомогу населенню (інфографіка)

У 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн для соціальної допомоги населенню. Це на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році. Про це повідомило міністерство фінансів.

У 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн для соціальної допомоги населенню.
Фото: volynnews.com

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Найбільшими з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо-переміщеним особам — 57,6 млрд грн (у 2022 році — 53,5 млрд грн, у 2021 році — 3 млрд грн). Очікується, що допомогу отримають 1,9 млн людей.

На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг передбачено 24,4 млрд грн (торік було 20,2 млрд грн, у 2021 році — 33 млрд грн). Допомогу отримають 1,7 млн сімей.

На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей (2022 рік — 12,3 млрд грн, 2021 рік — 12,6 млрд грн).

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) передбачено 16,8 млрд грн (2022 рік — 14,8 млрд грн, 2021 рік — 14 млрд грн).

На допомогу 270 тис. малозабезпечених сімей у 2023 році передбачено 15,6 млрд грн (2022 рік — 13,9 млрд грн, 2021 рік — 12,6 млрд грн).

«Ми вдячні за фінансову допомогу нашим міжнародним партнерам, завдяки яким маємо змогу профінансувати нагальні потреби та впроваджувати принципи адресної допомоги та підтримки тим, хто цього найбільше потребує. Водночас ми ретельно стежимо за ефективністю використання коштів», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, оприлюднюючи ці дані, міністерство прагне відповідати європейським принципам державного управління щодо прозорості діяльності органів державної влади.

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Джерело: Мінфін
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