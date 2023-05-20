Редакція «Мінфіну» вітає з Днем банківського працівника

«Мінфін» вітає всіх банкірів України з професійним святом. Редакція бажає вам фінансового добробуту і стабільної економічної ситуації, а найголовніше — найскорішого закінчення війни.

Нехай робота приносить задоволення, начальство гідно оцінює вашу працю, а талант у підрахунках, навички та знання своєї справи завжди будуть вашими вірними помічниками.

Будьте найкращими, досягайте максимуму і завжди добивайтеся бажаного!

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