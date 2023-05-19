Курс валют на вечір 19 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 19 травня Закриття 19 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,43/39,81 39,48/39,86 5/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 40,65−40,85 грн.

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