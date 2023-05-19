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19 травня 2023, 15:30 Читать на русском

Аналітик RoboForex: експорт України у І кварталі 2023 року впав більш ніж на 20%

За даними Державної служби статистики України сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між обсягами експорту та імпорту) за І квартал 2023 року залишається негативним і становить 5,39 млрд. доларів США. Цей показник зріс майже у 30 разів щодо аналогічного періоду 2022 року. Це свідчить, що військовий конфлікт дуже відчутно знизив експортний потенціал України. Хоча слід зазначити, що минулого року у березні було зафіксовано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі через суттєве зниження обсягів імпорту. Масштабні удари по енергетичній інфраструктурі лише посилили поточний стан справ, оскільки одними із основних споживачів електроенергії є експортери. Додаткові складнощі з продажем агропродукції у країнах Східної Європи можуть позначитися на підсумках півріччя. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Помісячну динаміку експорту України представлено на діаграмі нижче.

Експорт України за січень-березень 2022/2023 рр. (млрд доларів США). Джерело: Мінекономіки України.

З початку року експорт України знизився щодо аналогічного періоду 2022 року на 26,09% — до 10,31 млрд. доларів США. За березень наша країна експортувала продукції на суму 3,85 млрд доларів — зростання до лютого становило 15,61%. Причинами цього стали як зменшення обсягів експорту, і зниження світових ціни продовольчі і промислові товари. Найбільше падіння спостерігається у металургії, хоча в аграріїв ситуація залишається досить стабільною.Продовження «зернової угоди» дає підстави вважати, що обсяги експорту будуть на поточному рівні.

Імпорт України за січень-березень 2022/2023 рр. (млрд доларів США). Джерело: Мінекономіки України

За січень-березень цього року імпорт України зріс до такого ж періоду минулого року на 11,11% — до 15,70 млрд. доларів США. Український імпорт у березні зріс на 216,00% — до 5,53 млрд доларів. Усього за результатами I кварталу 2023 року загальний торговий оборот склав 29,01 млрд. доларів США. Падіння до аналогічного періоду 2022 року становило 7,95%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.

Джерело: Мінфін
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