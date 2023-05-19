Через обстріли без світла залишається частина українців у шести областях

Росія продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого без світла залишаються споживачі у шести областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Де проблемі з електроенергією

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у:

Донецькій,

Запорізькій,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Чернігівській областях.

Крім того, після нічної атаки на Львівщині було частково знеструмлено 1 населений пункт через падіння уламків ударного безпілотника.

Прифронтові області продовжують зазнавати постійних атак. У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла.

В Донецькій області знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків, постраждалих немає.

На Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тис. споживачів, більшість із них уже заживлено.

Загалом за добу енергетики повернули світло для 30,4 тисячі споживачів, зокрема у прифронтових областях.

Міждержавна лінія електропередачі

У Міненерго повідомили про відновлення роботи міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася у четвер через пошкодження на території Угорщини. Ліквідацію порушень провели угорські енергетики.

Імпорт/експорт

Імпорт в Україну не здійснюється. Натомість триває експорт до Молдови та Польщі у період зниженого внутрішнього споживання електроенергії.

«Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно», — зазначили у міністерстві.

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