Індекси США продовжують зростати, японський Nikkei досяг 33-річного максимуму: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків до цього ранку

Американські акції зростають другий день поспіль

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1,5%, а індекс Dow Jones — 0,3%.

Волл-стріт очікує вирішення ситуації щодо підвищення стелі американського держборгу найближчим часом.

Учорашні коментарі спікера Палати представників США Кевіна Маккарті вказують на те, що рішення щодо збільшення стелі держборгу може бути ухвалене вже наступного тижня.

Тим часом підтримати ралі в акціях технологічного сектору США допомогло зростання акцій виробників чіпів, а також стрибок акцій Netflix більш ніж на 9% після позитивної реакції інвесторів на нову презентацію гіганта.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,1%, японський Nikkei зріс на 0,8%, південнокорейський Kospi додав 0,7%, сінгапурський STI збільшився на 0,3%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng впали на 0,3% та 1,2% відповідно.

Ринковий оптимізм в Азії був нівельований реакцією інвесторів на останні економічні дані з Китаю, які вказують на те, що економіка країни втратила імпульс зростання на початку другого кварталу 2023 року. Це посилило побоювання щодо нестійкого відновлення КНР після пандемії COVID-19, зазначає Reuters.

Японський Nikkei піднявся до 33-річного максимуму

У п'ятницю бенчмарк японського ринку акцій виріс до найвищого рівня із серпня 1990 року, збільшившись до значень періоду так званої епохи японської «бульбашки».

Ралі японських акцій було викликано низкою позитивних чинників: дуже сильним сезоном звітності, слабшою єною на тлі очікувань, що Банк Японії зберігатиме економічні стимули довше, а також збільшення обсягу інвестицій у країну Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Останній поштовх Nikkei до 33-річного максимуму отримав завдяки оптимізму, що зростає, щодо того, що законодавці США можуть незабаром досягти угоди про підвищення стелі держборгу і запобігання потенційному дефолту.

Bank of America: інвестори купують акції IT компаній, не звертають уваги на проблему зі стелею держборгу США

За даними Bank of America, обсяг вкладень у папери американських технологічних компаній досяг 17-місячного максимуму.

Інвестори збільшують обсяг вкладень в акції представників IT-сектору США в міру того, як зростає ринковий оптимізм на тлі очікувань розвороту політики Федеральної резервної системи, а також попиту, що росте, на технології штучного інтелекту і ChatGPT, зауважує Bank of America.

При цьому, останнє опитування Bank of America показало, що більше 70% інвесторів не переймаються проблемою зі стелею держборгу США.

Тим часом з початку року індекс Nasdaq зріс приблизно на 19%.

Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів, обігнавши Японію

За даними Головного митного управління Китаю, у першому кварталі 2023 року країна експортувала 1,07 млн автомобілів, що на 58% більше у порівнянні з першим кварталом 2022 року.

Водночас експорт автомобілів з Японії становив 954 185 одиниць, збільшившись на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт автомобілів з Китаю зростає стрімкими темпами завдяки збільшенню попиту на електромобілі з КНР, зазначає ВВС News.