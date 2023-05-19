Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 201 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів, 4 танки та 21 ракета. Втрати ворога за 18 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3777 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7377 (+4) од,
- артилерійських систем — 3210 (+12) од,
- РСЗВ — 564 (+1) од,
- засоби ППО — 319 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2769 (+10),
- крилаті ракети — 1011 (+21),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6083 (+10) од,
- спеціальна техніка — 419 (+1).
Джерело: Мінфін
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