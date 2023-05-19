Гривня зміцнилася до євро на 5 копійок. Офіційний курс валют

19 травня європейська валюта подешевшала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,54 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

18 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,59 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та продажу.

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