19 травня європейська валюта подешевшала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,54 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Гривня зміцнилася до євро на 5 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
18 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,59 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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