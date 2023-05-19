Валютний прогноз: ризик дефолту підриває довіру до долара США

Суперечка між республіканцями та демократами про необхідність підвищити «стелю» держборгу посилює сумніви щодо стабільності долара США. У результаті весь світ стає «заручником» внутрішньополітичних чвар однієї, нехай і економічно потужної, держави. Зрозуміло, навіть технічний дефолт не призведе до одноразової відмови від долара США як світової резервної валюти . Однак це стане додатковим стимулом для всього світу шукати йому альтернативу. На даний момент найбільш вірогідним є компроміс між республіканцями та демократами. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. На момент написання коментаря між «биками» та «ведмедями» все ще тривала боротьба за рівень підтримки.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8988, а підтримка утворилася на 0,8864. У разі закріплення ціни нижче 0,8967 долар ослабне до рівня 0,8775. В іншому випадку він може зміцнитися до 0,9018.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6803, а підтримка — на 0,6572. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6697.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY рівень підтримки змістився на 134,13, а спротив досі не сформований. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно утриматися над рівнем 137,54.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2435, а опір — на 1,2654. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6183. Опір сформований на позначці 0,6381. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6126.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.