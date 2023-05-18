Масштабна шахрайська схема: зловмисники привласнили 15 мільйонів із рахунків українців

Національна поліція України ліквідувала масштабну шахрайську схему щодо присвоєння коштів із банківських рахунків громадян України. Зловмисники отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Деталі

У 20 регіонах держави поліція провела спецоперацію, у якій брали участь понад 500 співробітників. У результаті викрили 56 зловмисників: вони розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян.

Як працювала схема

Під час розслідування поліцейські встановили 11 спільнот — зловмисники об'єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу «підробітку»: охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян.

Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого — побутової техніки. Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках.

Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки.

Постраждалі

За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали понад 10 тис. громадян. На цей час відомо, що фігуранти привласнили 15 млн грн, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.

Працівники поліції ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20 областях України. За їх результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення підозри зловмисникам.

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