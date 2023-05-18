Курс валют на вечір 18 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 18 травня Закриття 18 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,59/39,98 39,41/39,80 18/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,65 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,06 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,49, євро — 40,69−40,90 грн.

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