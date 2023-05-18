Ripple запустила платформу для випуску CBDC та стейблкоїнів

Фінтех-стартап Ripple повідомив про запуск Ripple CBDC Platform — комплексного рішення для центробанків, урядів та фінансових установ з випуску національної цифрової валюти та «стабільних монет». Про це пише forklog.

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Що відомо

Сценарії використання включають: оптову та роздрібну CBDC на базі приватного блокчейну або випуск стейблкоїнів.

Рішення базується на XRP Ledger (XRPL).

Емітентам платформа дозволить з використанням мультипідписів управляти та налаштовувати весь життєвий цикл активів — від випуску та розподілу до погашення та спалювання.

Оператори Ripple CBDC Platform зможуть керувати розрахунками серед установ та брати участь у розподілі цифрових валют або стейблкоїнів.

Користувачі випущених за допомогою платформи активів мають право розраховувати на «надійне зберігання токенів, оплату та отримання платежів таким же чином, як це реалізовано у різних додатках».

У пресрелізі також згадується можливість здійснення автономних транзакцій без використання смартфонів.