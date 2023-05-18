За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Огляді банківського сектору НБУ.
Населення почало забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит
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Кошти населення в іноземній валюті
«Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів», — йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, нарощування коштів найактивніше спостерігалось у січні-лютому, надалі тенденція сповільнилась, «а у квітні — розвернулася у зворотному напрямі».
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